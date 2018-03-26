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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

ميسي جاهز لمباراة إسبانيا والأرجنتين

من قبل
Reuters

أكد مدرب منتخب الأرجنتين خورخي سامباولي بأن قائد الفريق ليونيل ميسي تدرب بشكل طبيعي اليوم الاثنين وسيكون جاهزاً لمواجهة إسبانيا في المباراة الودية بين الفريقين في مدريد الثلاثاء.

 

وقال سامباولي في مؤتمر صحافي عشية المباراة "تدرب بشكل طبيعي مع المجموعة وبالتالي فهو جاهز للعب" في المباراة المقررة على ملعب متروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد.

وأكد سامباولي بأن لا مخاطرة بشأن مشاركة ميسي بعد أربعة أيام من غيابه عن المباراة التجريبية الأولى ضد إيطاليا بسبب آلام في الفخذ وقال في هذا الصدد "لو كان هناك أي مخاطرة، لكان قال لي ذلك. عشية المباراة ضد إيطاليا، أشار إلى أنه ليس في صحة جيدة للعب. لكن الآن، فهو خضع للتجربة بالأمس ثم اليوم وهو في صحة جيدة ولا أعتقد بأن أي شيء يعيقه من المشاركة في مباراة الغد".

في المقابل، سيفتقد المدرب الأرجنتيني جهود جناحه آنخل دي ماريا الذي أصيب الجمعة في فخذه الأيمن والمهاجم سيرخيو أغويرو الذي يتعافى من اصابة في ركبته.

وكانت المواجهة الأخيرة بين المنتخبين اسفرت عن فوز ساحق للأرجنتين 4-1 في بوينس آيرس عام 2010 بينها هدف لميسي.
 

المنتخب الأرجنتيني إسبانيا ليونيل ميسي
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