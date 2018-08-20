مودريتش وراكيتيتش ضمن تشكيلة كرواتيا

وضمت التشكيلة الأولى للمدرب زلاتكو داليتش منذ خسارة نهائي مونديال روسيا ضد فرنسا (2-4) 25 لاعباً، بينهم القائد مودريتش (33 عاماً) وراكيتيتش (30 عاماً) رغم الحديث عن إمكانية اعتزالهما اللعب دولياً والسير على خطى ماريو ماندزوكيتش والحارس دانيال سوباشيتش والمدافع فيدران تشورلوكا.

وتلتقي كرواتيا مع البرتغال في 6 أيلول/سبتمبر في الغارفي، أقصى جنوب البرتغال، قبل لقاء إسبانيا في 11 منه في التشيه في المباراة الأولى لوصيفة بطلة العالم في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية (ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضا إنكلترا).

ويغيب عن المنتخب الكرواتي المدافع إيفان سترينيتش الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية في نهائي مونديال روسيا، وذلك بعدما أعلن فريقه الجديد ميلان الإيطالي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أنه يعاني من مشكلة في قلبه ويحتاج الى الابتعاد عن اللعبة.