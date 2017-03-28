مصر تهزم توغو بثلاثية استعداداً لمواجهة تونس

فاز المنتخب المصري الأول لكرة القدم (الملقب بالفراعنة)، اليوم الثلاثاء، على نظيره التوغولي 3 - صفر في المباراة الودية الدولية، التي جمعت المنتخبين في إستاد الجيش المصري بالإسكندرية في إطار الاستعدادات لخوض تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون 2019.

ويستهل الفراعنة تصفيات أمم أفريقيا بمواجهة تونس مطلع حزيران/يونيو القادم في حين يواجه منتخب توجو نظيره الجزائري.

أنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين وكانت الأفضلية للمنتخب المصري الذي هدد المرمى التوغولي وله هدف ملغي لرمضان صبحي في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني استغل محمود كهربا خطأ مدافع توجو، وأحرز هدف التقدم للفراعنة بعد مرور ثلاث دقائق من البداية ثم عزز أحمد الشيخ تقدم مصر محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 56 وهو الهدف الدولي الأول له مع الفراعنة، وأضاف لاعب وسط أرسنال محمد النني ثالث أهداف الفراعنة في الدقيقة 64 من تصويبة قوية.