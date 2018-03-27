



بعد خسارتها بصعوبة أمام البرتغال 1-2، قدمت مصر مباراة عادية تحت أمطار زيوريخ عجزت فيها عن التسجيل، ضمن سلسلة اختباراتها قبل مواجهة روسيا والأوروغواي والسعودية في المونديال.

وكان منتخب "الفراعنة" أهدر فوزا غاليا على حساب بطلة أوروبا 2016 عندما تقدم بهدف لنجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح منذ الدقيقة 56 قبل أن تستقبل شباكه هدفين قاتلين من نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو (90+2 و90+5).

وفي ظل إراحة صلاح، أجرى المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر عدة تغييرات على تشكيلة مصر، فدفع بمحمد عواد في حراسة المرمى، فضلا عن سعد سمير وأحمد المحمدي وعمر جابر في خط الدفاع وحسام عاشور ومؤمن زكريا ومحمد مجدي ورمضان صبحي في الوسط، ومروان محسن في الهجوم.

وأهدر مؤمن زكريا هدف الافتتاح بعد توغّل من رمضان صبحي في منطقة الجزاء وتمريرة تباطأ في استلامها وتسديدها ليبعدها الحارس (6).

وسجلت اليونان هدف المباراة الوحيد بعد خطأ دفاعي بالتشتيت ثم عرضية تابعها المهاجم نيكولاس كاريليس برأسه من مسافة قريبة في الشباك (29). وهذا الهدف الثالث تواليا، بعد ثنائية رونالدو، من كرات عرضية أمام المرمى المصري.

في الشوط الثاني، أجرى كوبر عدة تبديلات فدفع بعمرو وردة وحسين الشحات وأيمن أشرف وعبدالله السعيد ومحمود عبد المنعم "كهربا"، فاستقبل الأخير كرة جميلة ثم سدّد منفردا في جسم الحارس مهدرا فرصة ثمينة للتعديل (69).

وبعد دخول محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بقي اللعب سجالا بين الطرفين لتنتهي المواجهة بفوز يوناني.

خسارة قاسية للسعودية

وفي لقاء ودي آخر استعدادا للمونديال، سجل مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو هدفين ليمهد الطريق امام منتخب بلجيكا للخروج فائزا برباعية نظيفة على نظيره السعودي على ملعب الملك بودوان في بروكسل.

وافتتح لوكاكو التسجيل عندما تلقى كرة بينية رائعة من كيفن دي بروين فاطلقها قوية زاحفة داخل الشباك السعودية (13)، ثم استغل تمريرة مماثلة من ادين هازار لإضافة الهدف الثاني بطريقة مشابهة (39).

وأضاف ميتشي باتشواي الذي دخل بديلا في الشوط الثاني الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة رائعة وتمريرة حاسمة أخرى لدي بروين (77) قبل ان يختتم دي بروين مهرجان التهديف (78).

واستهل مدرب بلجيكا المباراة بأسلوبه المعهود بطريقة 3-4-3 معتمدا على رأس الحربة لوكاكو يساعده دي بروين يمينا وهازار يسارا.

وتخوض السعودية التي تعادلت مع أوكرانيا 1-1 الأسبوع الماضي، المباراة الافتتاحية في مونديال روسيا ضد الدولة المضيفة في المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر والأوروغواي، في حين تلعب بلجيكا مع تونس وإنكلترا وبنما.