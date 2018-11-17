ليونغو ينقذ أستراليا من الخسارة أمام كوريا الجنوبية

أنقذ مهاجم كوينز بارك رينجرز الإنكليزي ماسيمو ليونغو منتخب بلاده أستراليا من الخسارة أمام ضيفه الكوري الجنوبي عندما أدرك له التعادل في الوقت القاتل 1-1 السبت في بريزبين في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعداداتهما لنهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل.

وبكرت كوريا الجنوبية بالتسجيل عبر مهاجم غامبا أوساكا الياباني أوي جو هوانغ في الدقيقة 22، لكن ليونغو أدرك التعادل لأستراليا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وتستعد أستراليا للدفاع عن لقبها في كأس آسيا حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب سوريا وفلسطين والأردن، فيما جاءت كوريا الجنوبية، الوصيفة والساعية إلى لقبها الثالث في المسابقة القارية والأول منذ ثنائيتها في النسختين الأولى والثانية عامي 1956 و1960، في المجموعة الثالثة إلى جانب الصين وقيرغيزستان والفيليبين.

وكانت أستراليا أحرزت لقب النسخة الأخيرة لكأس آسيا على أرضها عام 2015 بفوزها على كوريا الجنوبية 2-1 بعد التمديد في المباراة النهائية. مب/م م