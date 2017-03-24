ليبيا تتعادل سلبيًا مع توغو

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين.

وأقيمت المباراة على ملعب الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

ويستعد المنتخب الليبي لخوض غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا حيث يستهلها بمواجهة سيشيل في حزيران/يونيو المقبل، فيما يستعد المنتخب التوغولي لذات التصفيات التي يستهلها بمواجهة الجزائر.