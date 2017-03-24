كوت ديفوار تهزم روسيا وليبيا تتعادل

وسبق لروسيا التي تستضيف نهائيات مونديال 2018، أن خسرت ودياً أيضاً أمام كوستاريكا وقطر قبل أن تضيف الجمعة هزيمة ثالثة مع تشيرتشيسوف الذي استلم مهمة الإشراف على المنتخب في آب/اغسطس الماضي خلفًا لليونيد ستوسكي بعد الخروج من الدور الأول لكأس أوروبا 2016.

وسجل المحترفان في إنكلترا جوناثان كودجيا (أستون فيلا) وويلفريد زاها (كريستال بالاس) هدفي المباراة في الدقيقتين 30 و70.

وخاضت روسيا التي تحضر منتخبها لمونديال 2018 والتي تخوض الصيف المقبل كأس القارات على أرضها، المباراة بمشاركة لاعبين فقط من تشكيلة كأس أوروبا هما حارس سسكا موسكو إيغور أكينفييف وجناح سبارتاك موسكو ألكسندر ساميدوف.

يذكر أن كوت ديفوار عينت الثلاثاء مدرب بلجيكا السابق مارك فيلموتس للإشراف على منتخبها خلفا للفرنسي ميشال دوسوييه الذي أقيل بعد تنازل "الفيلة" عن لقب أبطال أفريقيا بالخروج من الدور الأول أوائل العام الحالي في الغابون.

ويخوض فيلموتس مغامرته الأولى في أفريقيا لمدة عامين قابلين للتجديد، وتتركز مهمته الأولى على تأهيل كوت ديفوار إلى نهائيات مونديال 2018 وأمم أفريقيا 2019 في الكاميرون.

وتتصدر كوت ديفوار التي خاضت مباراة روسيا بقيادة المدرب الموقت إبراهيم كامارا، المجموعة الثالثة في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا برصيد 4 نقاط من مباراتين وبفارق نقطتين عن كل من الغابون والمغرب.

ويخوض المنتخب الإيفواري مباراتين وديتين أخريين ضد السنغال الاثنين المقبل ثم أمام هولندا في الرابع من حزيران/يونيو قبل لقاء الجولة الثالثة ضد الغابون في 28 آب/اغسطس.

في مباراة ودية أخرى، تعادل المنتخب الليبي سلبياً مع منتخب التوغو.