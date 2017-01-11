كوت ديفوار تفوز ودياً على أوغندا

فاز المنتخب الإيفواري لكرة القدم على نظيره الأوغندي 3-صفر اليوم الأربعاء في أبوظبي في مباراة دولية ودية، في إطار استعدادات الطرفين لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الغابون بدءاً من السبت وحتى 5 شباط/فبراير المقبل.

وحسم المنتخب الإيفواري النتيجة في الشوط الثاني بتسجيله الأهداف الثلاثة عبر جوناثان كودجيا (51) وويلفريد زاها (58) ومدافع باريس سان جيرمان الفرنسي سيرج أورييه (72).

وهو الفوز الثاني لكوت ديفوار في إطار الاستعدادت للدفاع عن لقبها القاري، بعد الأول على السويد 2-1 السبت الماضي، فيما منيت أوغندا بخسارة أخرى بعد الهزيمة أمام تونس صفر-2 الأربعاء الماضي مقابل فوز على سلوفاكيا 3-1 الأحد الماضي.

وتبدأ كوت ديفوار حملتها في الغابون بمواجهة توغو الاثنين المقبل ضمن المجموعة الثالثة، قبل أن تلتقي مع الكونغو الديموقراطية في 20 كانون الثاني/يناير الحالي، ثم المغرب في 24 منه.

في المقابل، أوقعت القرعة أوغندا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات غانا ومصر ومالي وستواجهها على التوالي في 17 و21 و25 الحالي.

خسارة الكونغو أمام السنغال

خسر المنتخب الكونغولي لكرة القدم أمام ضيفه السنغالي صفر-2 الأربعاء في برازافيل في مباراة دولية ودية، في إطار الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية.

وافتتح مهاجم لاتسيو الإيطالي بالديه دياو كيتا التسجيل في الدقيقة 18، وأضاف لاعب وسط عثمانلي سبور التركي بابا أليون ندياي الثاني في الدقيقة 46.

وهو الفوز الثاني للمنتخب السنغالي بعد أول على ليبيا 2-1 الأحد.

وأوقعت القرعة السنغال في النهائيات القارية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب تونس والجزائر وزيمبابوي.