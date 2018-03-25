كابتن ويلز: تم تضخيم تصريحاتي ضد سواريز

وتنافس وليامز وسواريز في الدوري الإنكليزي الممتاز عندما كان مهاجم الأوروغواي في صفوف ليفربول وكتب مدافع ايفرتون (33 عاماً) في سيرته الذاتية عام 2012 إنه "لا يحترم" سواريز الذي "يدعي السقوط داخل منطقة الجزاء أكثر من أي لاعب آخر".



وسيلتقي اللاعبان مرة أخرى عندما تلعب ويلز ضد الأوروغواي في نهائي كأس الصين الدولية الودية غدا الاثنين.

وقال وليامز في مؤتمر صحفي "هذه التعليقات (في مذكراته) لا تعني شيئاً حقاً. من الواضح أن تم تضخيمها كثيراً. هو منافس صعب

دائماً، قلت وقتها إنه أفضل مهاجم في الدوري الإنكليزي يمكن مواجهته. أتوقع مواجهة صعبة كالمعتاد، نشعر بالثقة قبل المباراة ونركز بشدة. في الوقت ذاته فيما يتعلق بسواريز أعتقد أنه واحد من بين أفضل المهاجمين في العالم وبالتأكيد ضمن أفضل المهاجمين الذين واجهتهم من قبل".

وفشلت ويلز في التأهل لكأس العالم هذا العام بينما تلعب الأوروجواي في النهائيات ضمن المجموعة الأولى بجانب روسيا صاحبة الضيافة ومصر والسعودية.