قطر تلتقي أذربيجان استعداداً لتصفيات كأس العالم

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب القطري لاستئناف مباريات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وهي المباراة الودية الثانية لقطر التي تعادلت مع مولدوفا 1-1 في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.

ويستأنف المنتخب القطري مبارياته في تصفيات كأس العالم ضد نظيره الإيراني بالدوحة في 23 أذار/مارس ضمن منافسات المجموعة الأولى، ثم يحل ضيفاً على نظيره الأوزبكي في 28 منه بطشقند.

ويأمل الاورغوياني خورخي فوساتي مدرب منتخب قطر في خوض مباراة ودية ثالثة في 18 أو 19 اذار/مارس، لكن لم يتم حسمها بشكل نهائي لارتباط فرق لخويا والريان والسد والجيش التي تمثل العمود الفقري للمنتخب بمبارياتها في دوري أبطال آسيا.

وتحتل قطر المركز الخامس ضمن المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 4 نقاط من فوز على سوريا وتعادل سلبي مع الصين.