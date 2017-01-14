فوز ودي كبير للسعودية على كمبوديا

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم فوزا وديا ساحقا على نظيره الكمبودي 7-2 السبت على استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في ختام معسكره الإعدادي لإياب التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وكانت السعودية تعادلت مع سلوفينيا صفر-صفر الثلاثاء.

وتعاقب على تسجيل أهداف الأخضر السبعة ناصر الشمراني (24 من ركلة جزاء و29 و37) ومحمد السهلاوي في الدقيقتين (49 و79 من ركلتي جزاء) وكونغسومراش (64 خطأ في مرمى فريقه) وعبد المجيد الرويلي (80).

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على تايلاند في 23 آذار/مارس في التصفيات الآسيوية، قبل أن يستقبل العراق في جدة بعد خمسة أيام.