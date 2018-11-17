فوز الأردن على الهند استعداداً لكأس آسيا

وسجل حارس المرمى عامر شفيع (25) واحسان حداد (58) هدفي الأردن، وجير لاليننزولا (60) هدف الهند.

وحقق منتخب الأردن فوزه الأول بقيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركليمانز بعد تعادلين مع سلطنة عمان وألبانيا بنتيجة واحدة صفر-صفر، وخسارة أمام منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم 1-2.

ونجح الحارس شفيع في افتتاح التسجيل عندما أرسل كرة طويلة غالطت الحارس الهندي المتقدم فمرت من فوقه واستقرت في الشباك (25).

وعزز الأردن من هجمة مرتدة قادها أحمد سمير ومرر الكرة إلى حداد الذي سددها قوية عانقت الشباك (58).

وقلصت الهند الفارق عبر لاليننزولا من أول هجمة في الشوط الثاني مستغلاً عدم الرقابة داخل المنطقة وسدد كرة على "طائرة" استقرت في شباك شفيع (60).

ويخوض منتخب الأردن مواجهة ودية ثانية أمام ضيفه السعودي الثلاثاء على الملعب ذاته في ختام المعسكر التدريبي الحالي الذي يسبق معسكر خارجي ومعسكر أخير في قطر يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية.

ويلعب منتخب الأردن في النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا وسوريا وفلسطين.



