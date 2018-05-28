فرنسا تواصل تحضيراتها الموفّقة بفوز على أيرلندا

وحسم فريق المدرب ديدييه ديشان اللقاء في غضون ثلاث دقائق بفضل هدفين لأوليفييه جيرو إثر ركلة ركنية (40)، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في آخر 10 مباريات كأساسي والى 31 بالمجمل بقميص "الديوك"، ثم نبيل فقير الذي سدّد الكرة فحوّلها الحارس بالخطأ في مرماه (43).

وكانت مباراة الاثنين الأولى لأيرلندا ضد فرنسا على "ستاد دو فرانس" منذ خروجها من الملحق القاري المؤهل إلى مونديال البرازيل 2010 بسبب هدف سجله ويليام غالاس بعدما حضّر له زميله تييري هنري الكرة بيده في الوقت الإضافي، مدركاً التعادل 1-1 وكان ذلك كافياً لتأهل بلاده بعد فوزها ذهابا 1-صفر.

وعادت أيرلندا إلى فرنسا عام 2016 في كأس أوروبا ولعبت ضد السويد (1-1) على "ستاد دو فرانس" في الجولة الأولى من الدور الأول للبطولة القارية التي ودعتها من الدور الثاني بخسارتها أمام فرنسا بالذات 1-2 لكن في ليون.

وتواصل فرنسا استعداداتها للمونديال بمواجهة قوية في الأول من حزيران/يونيو ضد جارتها إيطاليا الغائبة عن النهائيات للمرة الأولى منذ 60 عاماً، ثم تلتقي الولايات المتحدة في التاسع منه قبل أن تبدأ مشوارها الروسي في 16 حزيران/يونيو ضد أستراليا في المجموعة الثالثة التي تضم البيرو والدنمارك أيضاً.