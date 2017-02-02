سواريز - كيليني.. في حوار ودي تحت شعار الذكريات

وستكون المباراة الأولى بين المنتخبين منذ الحادثة الشهيرة حين عض مهاجم الأوروغواي لويس سواريز المدافع الإيطالي جورجيو كييليني في كتفه في مونديال البرازيل صيف 2014.

وكلفت العضة سواريز الإيقاف لمدة أربعة أشهر، اضطر على إثرها ليفربول الإنكليزي إلى التخلي عنه لمصلحة برشلونة الإسباني الذي انتظر حتى انتهاء فترة العقوبة قبل أن يدفع به ليشكل ثلاثياً هجومياً خطراً مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وفازت الأوروغواي على إيطاليا 1-صفر في الدور الأول من البطولة، فتأهلت إلى الدور الثاني، بينما خرجت منافستها من الأول.

والتقى المنتخبان عشر مرات حتى الآن، وتميل الكفة لمصلحة الأوروغواي بأربعة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل خسارتين.