رينار يستدعي الغراس استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو

وجه الفرنسي إيرفي رينار مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم الدعوة لفيصل الغراس مدافع هارت أوف ميدلوثيان الذي ينافس في الدوري الإسكتلندي الممتاز بعد التأكد من إصابة الثنائي مروان داكوستا ويوسف آيت بن ناصر.

ورغم التحاق داكوستا لاعب أولمبياكوس اليوناني وبناصر لاعب نانسي الفرنسي بمعسكر المنتخب المغربي المقام بمدينة مراكش أعلن الطاقم الطبي إصابتهما وعدم تمكنهما من خوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو وتونس.

ويغيب أيضاً عن معسكر المنتخب المغربي القائد المهدي بن عطية الذي فضل التركيز على اللعب مع فريقه يوفنتوس الإيطالي.

وسبق لرينار أن استدعى الغراس قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا الأخيرة في الغابون لكنه لم يخض أي مباراة.

ويواجه منتخب المغرب ضيفه بوركينا فاسو يوم الجمعة قبل أن يلتقي يوم الثلاثاء التالي مع تونس.

وستقام المواجهتان على ملعب مراكش الكبير.