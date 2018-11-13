العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

رويس يغيب عن ألمانيا ودراكسلر يستأذن بسبب الحداد

من قبل

غاب نجم بوروسيا دورتموند ماركو رويس الثلاثاء عن تمارين منتخب ألمانيا الذي يستعد لمواجهة روسيا ودياً الخميس في لايبزيغ، وذلك بسبب اصابة طفيفة في قدمه، فيما لم يلتحق لاعب وسط سان جيرمان الفرنسي جوليان دراكسلر بالمجموعة بسبب حداد عائلي.

Reuters

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن رويس (29 عاماً) يعاني من "كدمة بسيطة في قدمه"، دون أن يحدد إذا كان بإمكانه المشاركة في مباراة الخميس ضد روسيا أو إذا كان المدرب يواكيم لوف سيوفره للقاء الإثنين ضد هولندا في ختام منافسات مجموعات المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

ومن جهته، أعلم دراكسلر "المدرب يواكيم لوف بأنه لن يتواجد مع المنتخب في لايبزيغ بسبب حداد في العائلة" بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الألماني.

وسيتخذ لاحقاً القرار بشأن مشاركته أم لا في مباراة الإثنين ضد هولندا التي أذلت الألمان ذهابا بالفوز عليهم 3-صفر، ما عقد وضعهم كثيراً لاسيما بعد خسارة المباراة التالية أمام فرنسا (1-2)، إذ أصبحوا مهددين بالهبوط إلى المستوى الثاني، وسيترتب عن ذلك تأثيراً على موقعهم في تصفيات كأس أوروبا 2020 ومونديال قطر 2022.

كما يغيب عن أبطال مونديال 2014  في مباراة الخميس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني توني كروس، ولن ينضم إلى المجموعة إلا بعد الانتقال إلى غيلسنكيرشن للقاء هولندا، كما يفتقد "مانشافت" خدمات مهاجم شالكه مارك أوث.
ولم يكشف لوف الثلاثاء إذا كان سيستعين بلاعب أو لاعبين آخرين لتعويض الغائبين.

السابق روني قائداً لمنتخب انكلترا مجد
اقرأ
روني قائداً لمنتخب انكلترا مجدداً!!
التالي