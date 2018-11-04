روني قائداً لمنتخب انكلترا مجدداً!!

وسيحتضن ملعب ويمبلي الشهير هذه المباراة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وكان روني أعلن اعتزاله اللعب دولياً في آب/أغسطس عام 2017 بعد أن خاض في صفوف انكلترا 119 مباراة دولية سجل خلالها 53 هدفاً (رقم قياسي محلي).

وستكون المباراة بمثابة التكريم للولد الذهبي لكرة القدم الانكليزية ونادي مانشستر يونايتد سابقاً.

وذكرت الصحف بأنّ الاتحاد الإنكليزي اتفق مع روني على خوض هذه المباراة مع محادثات طويلة بين الطرفين ونقلت عن مصدر قوله: "ستمنح هذه المباراة الفرصة أمام أنصار الكرة الإنكليزية ليقوموا بتوديع لاعب محبوب لديهم وفي الوقت نفسه ستدر المباراة أموالاً لمؤسسات خيرية".

وسيعلن مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت تشكيلته الرسمية للمباراة ضد الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وكان روني بدأ مسيرته مع منتخب انكلترا في 12 شباط/فبراير عام 2003 ضد أستراليا بعمر 17 عاماً و111 يوماً، وشارك معه في ست بطولات كبرى وكان قائداً له في 22 مباراة.

وخاض آخر مباراة دولية له ضد اسكتلندا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.