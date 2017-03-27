روسيا تفتتح ملعب سوتشي بلقاء بلجيكا

ويعتبر ملعب سوتشي، الذي يقع على البحر الأسود، أحد المقرات الأربعة، التي من المقرر أن تستضيف كأس القارات، وهي البطولة، التي تعد تجربة حقيقية قبل مونديال روسيا 2018.

وبعد الهزيمة أمام ساحل العاج بهدفين نظيفين يوم الجمعة الماضي، تتسم مباراة بلجيكا بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الروسي.

ووصفت صحيفة "سبورت اكسبريس" مباراة الغد بأنها الأهم للمنتخب الروسي هذا الربيع، وأكدت أنه إذا لم يقدم الفريق مستوى أفضل خلالها فإن ذلك سيفتح الباب أمام تغيير المدير الفني.

ويرى ستانيسلاف تشيريتشيسوف، المدير الفني للمنتخب الروسي، أن الضغوط تزداد على فريقه.

ولن يعود المنتخب الروسي للاجتماع مجددا بعد مباراة بلجيكا قبل أواخر أيار/مايو المقبل، حيث يقيم معسكرا في النمسا في ذلك التوقيت استعداد لمواجهة المجر وتشيلي في مباراتين وديتين.

وتقام بطولة كأس القارات في الفترة ما بين يومي 17 حزيران/يونيو والثاني من تموز/يوليو في العاصمة الروسية موسكو، بالإضافة إلى مدن سان بطرسبورغ

وسوتشي وكازان.