روسيا تدشن ملعب سوتشي بتعادل ودي مع بلجيكا

وكانت روسيا في طريقها لتلقي هزيمتها الرابعة في مباراتها السابعة بقيادة مدربها الجديد ستانيسلاف تشيرتشيسوف قبل أن ينقذها البديل ألكسندر بوخاروف بإدراكه التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتقدمت روسيا منذ الدقيقة 3 عبر فيكتور فاسين (3) لكن بلجيكا ردت بثلاثة أهداف سجلها كيفن ميرالاس (17 من ركلة جزاء) وكريستيان بينيتيكي (42 و45) قبل أن يقلص البديل الآخر اليكيسي ميرانشوك الفارق في الدقيقة 74، مانحاً فريقه الدفع المعنوي لمحاولة تجنب هزيمة أخرى.

وهذه المباراة الكروية الأولى التي تقام على ملعب "فيشت أرينا" في سوتشي بعد تعديل وجهته (احتضن حفلي افتتاح واختتام الاولمبياد الشتوي عام 2014)، وذلك تحضيراً لكي يكون أحد ملاعب كأس القارات المقررة الصيف المقبل ومونديال 2018.

وستقام أربع مباريات في كأس القارات على هذا الملعب، إحداها في الدور نصف النهائي.

وإذا كان الملعب جاهزا للمباريات، فالمنتخب الوطني يبدو بعيداً كل البعد عن الجهوزية، وهو مني الجمعة بين جماهيره بخسارة أمام كوت ديفوار (صفر-2).

وسبق لروسيا أن خسرت ودياً ايضا أمام كوستاريكا وقطر قبل أن تضيف الجمعة هزيمة ثالثة في ست مباريات خاضتها مع تشيرتشيسوف الذي استلم مهمة الإشراف على المنتخب في آب/اغسطس الماضي خلفا لليونيد ستوسكي بعد الخروج من الدور الأول لكأس أوروبا 2016.

أما بالنسبة لبلجيكا، فهي تتصدر مجموعتها الثامنة في تصفيات روسيا 2018 برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن اليونان الثانية.

وتقام كأس القارات بين 17 حزيران/يونيو والثاني من تموز/يوليو المقبلين وتلعب روسيا في المجموعة الأولى الى جانب نيوزيلندا (بطلة أوقيانيا) والبرتغال (بطلة أوروبا) والمكسيك (بطلة الكونكاكاف)، علماً بأن المجموعة الثانية تضم الكاميرون (بطلة أفريقيا) وتشيلي (بطلة أميركا الجنوبية) وأستراليا (بطلة آسيا) وألمانيا (بطلة العالم).