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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

راكيتيتش يقود كرواتيا للفوز على المكسيك

من قبل
AFP

أعاد لاعب وسط برشلونة الإسباني إيفان راكيتيتش منتخب بلاده كرواتيا إلى سكة الانتصارات بقيادته إلى الفوز على المكسيك 1-صفر في مدينة أرلينغتون الأميركية في مباراة دولية ودية استعداداً لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

 

وسجل راكيتيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وكانت كرواتيا خسرت أمام البيرو صفر-2 الجمعة، علماً بأن الأخيرة لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 إثر طرد لاعب الوسط يوشيمار يوتون.

في المقابل، سقطت المكسيك بعدما كانت تغلبت على أيسلندا بثلاثية نظيفة السبت الماضي.

وأوقعت القرعة كرواتيا في المونديال في المجموعة الرابعة إلى جانب نيجيريا والأرجنتين وأيسلندا، فيما جاءت المكسيك في المجموعة السادسة إلى جانب ألمانيا حاملة اللقب وكوريا الجنوبية والسويد.

وتابعت البيرو استعداداتها الجيدة بفوزها على أيسلندا بثلاثة أهداف لريناتو تابيا (3) وراوول رويدياز (58) وجيفرسون فارفان (76) مقابل هدف لجون غوندي فيولوسون (22).

وتلعب البيرو في المونديال الذي عادت إليه للمرة الأولى منذ 1982 في إسبانيا، في المجموعة الثالثة إلى جانب الدنمارك وفرنسا وأستراليا.

منتخب المكسيك منتخب كرواتيا إيفان راكيتيتش
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