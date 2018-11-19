ديشان يريد إنهاء المباريات في 2018 بأفضل صورة

وفيما يلي هذا الحوار مع المدرب الفرنسي:

* هل شعرتم قبل المباراة ضد هولندا بخطر حصول ما حصل؟

** "شعرنا؟ نحاول، نحرص على تجنب ذلك، لكن حدث الأمر معنا. يمكنكم أن تروا أن هذا الأمر (الخسارة) لم يحصل لنا فقط بل طال الكثير من المنتخبات التي ذهبت بعيداً في كأس العالم. هذا ليس عذراً، لكنه بالتأكيد تفسير، مع الأخذ بعين الاعتبار الاصابات (عند اللاعبين) في كل مكان أو الارهاق الجسدي والنفسي. بغض النظر عن هذه الملاحظة العامة، كنا عاجزين في هذه المباراة ضد منتخب هولندي جيد جداً، في أفضل حالاته. افتقدنا الكثير من الأشياء (...) لدينا الفرصة غداً (الثلاثاء ضد الأوروغواي) لإنهاء عام 2018 بطريقة إيجابية".



* هل من الصعب اللعب بدون بول بوغبا (المصاب)؟ من يستطيع أن يقوم بدوره عندما يتعرض للإصابة كما هو الوضع حالياً؟

** "عندما كان بول هنا، كان يتعرض للانتقاد في كثير من الأحيان. لكن مع كل ما فعله، من الواضح أنني أفضل وجوده مع الفريق بسبب كل ما يمكن أن يقدمه. بخصوص تواجد لاعب مساو له... بول، بمبارياته الدولية الكثيرة، كأس العالم في 2014، كأس أوروبا 2016، يتمتع بشخصية مختلفة. بعد قول ذلك، الشخص الذي يمكن أن يقترب من بول في المجموعة الحالية أكثر من غيره هو (لاعب وسط ليون) تانغي ندومبيليه حتى وإن كان صغير السن (21 عاماً) وليس لديه الخبرة. لكن بعيداً عن فرص المشاركة التي قد يحصل عليها، فهو شخص يمكن أن يكون حاسماً بتمريراته وانطلاقاته نحو الأمام".



* ضد الأوروغواي، هل ستستلهم من انتصاركم في ربع نهائي كأس العالم؟

** "إنها مباراة مختلفة، في سياق مختلف. صحيح أننا فرضنا سيطرتنا عليهم (في مباراة المونديال). منتخب الأوروغواي هذا، حتى لو كان لديه بعض من الغائبين، يتمتع دائماً بهذه الجودة في حمضه النووي. إنه فريق لديه هذه العدوانية، لا يسترخي، لاسيما بوجود الثنائي كافاني-سواريز. كافاني لم يكن هناك خلال الدور ربع النهائي من كأس العالم (بسبب الإصابة). إنه فريق أميركي جنوبي، يريد الرد. إنه ليس ثأراً، لا أحب ذلك. الثأر ليس موجوداً في كرة القدم. إنه سياق مختلف. بالنسبة للأوروغواي أيضاً، إنها المباراة الأخيرة لهذا العام وسيفعلون كل ما باستطاعتهم لتقديم أداء جيد. من الواضح أننا قمنا بأشياء جيدة للغاية في تلك المباراة (في كأس العالم). لقد أجدنا القيام بالأمور في العديد من المجالات، مما سمح لنا، على الرغم من خبرتهم المتفوقة علينا، بالتمكن من التأهل".

