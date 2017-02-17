تونس تلاقي الكاميرون والمغرب ودياً في مارس المقبل

وتجرى المباراة على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

كما سيلاقي نسور قرطاج نظيرهم المغربي يوم 28 من ذات الشهر في مدينة مراكش المغربية.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض بقية مباريات تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا حيث يلتقي في آب/أغسطس المقبل مع منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة حاسمة بالكونغو ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتتصدر الكونغو ترتيب المجموعة بست نقاط وخلفها تونس بفارق الأهداف ثم غينيا وليبيا على التوالي من دون رصيد.