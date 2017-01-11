تشيلي تلحق بأيسلندا إلى نهائي دورة الصين الدولية

لحقت تشيلي بطلة كوبا أميركا في النسختين الأخيرتين بأيسلندا إلى المباراة النهائية لدورة كأس الصين الدولية في كرة القدم بفوزها على كرواتيا 4-1 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1) الأربعاء في مدينة نانينغ الصينية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل حيث تقدمت تشيلي مبكرا عبر سيزار بيناريس في الدقيقة 19، وأدركت كرواتيا التعادل عبر فرانكو أندرياسيفيتش في الدقيقة 76.

وكانت أيسلندا حجزت بطاقتها إلى المباراة النهائية بفوزها على الصين المضيفة 2-صفر الثلاثاء في نانينغ أيضا.

وتلتقي الصين وكرواتيا السبت لتحديد المركز الثالث، فيما تقام المباراة النهائية الأحد المقبل.