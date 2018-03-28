ايسكو بطل الثلاثية في مرمى الارجنتين "لا أحظى بثقة زيدان"

وخطف ايسكو الاضواء في مباراة منتخب بلاده بتسجيله ثلاثية هي الاولى له مع لا روخا ليرسخ مركزه الاساسي في خط مقدمة فريق المدرب خولين لوبيتيغي الى جانب دييغو كوستا ودافيد سيلفا.

بيد ان ايسكو يجد نفسه اسير مقاعد اللاعبين الاحتياطيين مع ريال مدريد حيث يفضل عليه زيدان، ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز.

وقال ايسكو "مدرب إسبانيا جوليان لوبيتيغي يعطيني الثقة من خلال منحي دقائق لعب. مع مدريد، لا أحظى بالثقة التي يحتاجها اي لاعب، ربما تكمن المشكلة معي لان زيدان لا يثق بي".

وجدد ايسكو عقده لخمس سنوات جديدة مع ريال مدريد في ايلول/سبتمبر الماضي لكن اندية عدة ترغب في الحصول على خدماته في حال قرر الرحيل بينها مانشستر سيتي وتوتنهام الانكليزيان.

وكشف ايسكو "عندما لا تلعب دورا رئيسا في صفوف ناديك باستمرار، فان المباريات مع منتخب بلادك تعطيك الحياة".

وتابع "لدي ثقة المدرب هنا (مع اسبانيا)، لا زلت املك حماسة كبيرة للعمل، لتطوير نفسي لكي اتمكن من ان اصبح لاعبا اساسيا مع فريقي ومنتخب بلادي".

واوضح "لدي انطباع باني في بداية الطريق واريد اظهار باني لاعب جيد".

وابلى المهاجم دييغو كوستا بلاء حسنا في المباراة ايضا وسجل نقاطا للمشاركة اساسيا في مونديال روسيا 2018 بعد افتتاحه التسجيل في ظل منافسة قوية ايضا من الفارو موراتا وياغو اسباس.

وابتعد كوستا طويلا عن صفوف المنتخب بعد استبعاده من فريق تشلسي وانتقاله الى اتلتيكو مدريد لكن الاخير كان ينفذ عقوبة عدم التعاقد مع اي لاعب حتى مطلع العام الحالي وبالتالي غاب كوستا عن الملاعب قرابة ستة اشهر.

وقال كوستا في هذا الصدد "غبت عن صفوف المنتخب فترة تسعة اشهر شعرت خلالها بالاسى. امضيت ستة اشهر بلا لعب كما تعلمون جميعا، لكني كنت مدركا بانني اذا عاودت اللعب مجددا، سأملك فرصة للعودة وانا سعيد لتواجدي هنا".

اما اسباس افضل هداف اسباني في دوري بلاده برصيد 16 هدفا، فسجل نقاطا بدوره عندما هز الشباك ضد الارجنتين وساهم في تمريرتين حاسمتين.

