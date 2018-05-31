المنتخب المغربي يتعادل سلباً مع أوكرانيا

وكان المغرب فاز على صربيا ودياً 2-1 في تورينو في 23 آذار/مارس الماضي بهدفي حكيم زياش وخالد بوطيب، ثم تخطى ضيفه الأوزبكي 2-صفر في الدار البيضاء في 27 اذار/مارس بهدفي ايوب الكعبي ومروان دا كوستا.

وسيشارك المنتخب المغربي في نهائيات مونديال روسيا التي تنطلق في 14 حزيران/يونيو المقبل، للمرة الخامسة في تاريخه والأولى بعد غياب 20 عاما، في المجموعة الثانية مع ايران والبرتغال وإسبانيا.

وبدأ المدرب الفرنسي هيرفيه رونار المباراة بتشكيلة ضمت الحارس منير المحمدي، واللاعبين غانم سايس، مهدي بن عطية، مانويل دا كوستا، حمزة منديل، يونس بلهنده، كريم الأحمدي، نور الدين مرابط، مبارك بوصوفة، حكيم زياش وخالد بوطيب، ولم يشرك المهاجم أيوب الكعبي.

وبعد فرصة أولى خطيرة لحكيم زياش بكرة يسارية جميلة أبعدها الحارس اندري بياتوف والقائم (21)، ردت أوكرانيا بتسديدة لمهاجمها يفهين كونوبليانكا أمام مرمى منير المحمدي (34).

وكاد المغرب يفتتح التسجيل من مرتدة سريعة لنور الدين مرابط سددها الحارس بياتوف خارج منطقته بقدمه، فارتدت من اللاعب المغربي بجانب القائم الأيسر (36).

وفي مطلع الشوط الثاني، دفع رونار بأمين حارث وأشرف حكيمي بدلا من خالد بوطيب والمهدي بنعطية، ثم أشرك عزيز بوهدوز بدل بلهنده (64) وفيصل فجر بدل مرابط (71) ويوسف آيت بن ناصر على حساب كريم الأحمدي (72) في ظل سيطرة مغربية من دون خطورة.

وفيما أجرى رونار تبديله الاخير بالزج بسفيان مرابط بدلاً من منديل (83)، سدد زياش كرة قوية من حدود المنطقة صدها بياتوف ببراعة (84)، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي مع رأسية بوهدوز القريبة من القائم.

ويلعب "أسود الأطلس" الاثنين المقبل مع سلوفاكيا، وفي 9 حزيران/يونيو مع أستونيا قبل بدء مشواره الروسي.