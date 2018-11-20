المنتخب الفلسطيني ينتزع التعادل من مضيفه الصيني

وافتتح المضيف التسجيل عبر شياوتينغ فنغ في الدقيقة التاسعة بكرة رأسية، قبل أن يحقق ياسر بينتو التعادل للمنتخب الفلسطيني (62).

وهي ثاني نتيجة إيجابية تواليا يحققها المنتخب الفلسطيني ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة، بعد فوزه على ضيفه الباكستاني 2-1 الجمعة.

ويواصل المنتخب الفلسطيني بإشراف مدربه الجزائري نور الدين ولد علي، استعداداته لمشاركته الثانية في كأس آسيا بعد عام 2015 في أستراليا (خرج من الدور الأول بثلاث هزائم مع هدف واحد له و11 في شباكه).

ويشارك المنتخب المصنف 99 عالمياً، في كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات بين الخامس من كانون الثاني/يناير والأول من شباط/فبراير، في المجموعة الثانية التي تضم أستراليا، حاملة اللقب، وسوريا والأردن.

في المقابل، لا يزال المنتخب الصيني المصنف 75 عالمياً، يعاني لتحقيق نتائج إيجابية بقيادة مدربه الإيطالي مارتشيلو ليبي الذي قاد منتخب بلاده الى لقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

وتمكن المخضرم الذي أبدى رغبته في العودة الى بلاده وعدم تمديد عقده مع المنتخب الأحمر بعد كأس آسيا، من قيادة الفريق الذي يشرف عليه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، الى فوز واحد في آخر خمس مباريات.

وفشل ليبي الذي تقدر التقارير الصحافية راتبه السنوي بما بين 19 مليون يورو و22 مليونا، في قيادة العملاق الآسيوي الى نهائيات مونديال 2018.

وفي كأس آسيا، أوقعت القرعة الصين في المجموعة الثالثة مع كوريا الجنوبية والفليبين وقرغيزستان.

وفي إطار المباريات الدولية الودية حقق منتخب الامارات فوزه الأول بعد ثلاث مباريات غاب فيها عن الانتصارات، بتخطيه ضيفه اليمني 2-صفر ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس آسيا، وافتتحت الإمارات التسجيل بعد عرضية من إسماعيل الحمادي إلى سيف راشد الذي حقق باكورة أهدافه الدولية، بتسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى اليمن محمد عياش (20)، وعلى غرار راشد، سجل علي سالمين (23 عاماً) أول هدف دولي له بعد تسع مباريات، بتعزيزه تقدم الإمارات إثر تمريرة من علي مبخوت في الدقيقة 66.

