المنتخب الإسباني يحرر دافيد سيلفا "لأسباب شخصية"



واستهل سيلفا مباراة بلاده ضد ألمانيا (1-1) الجمعة في دوسلدروف، قبل أن يفسح المجال للوكاس فاسكيز في الدقيقة 71.

وذكر الحساب الخاص للمنتخب الإسباني على موقع تويتر أنّ "دافيد سيلفا تمّ تحريره لأسباب شخصية".

وقد يعني ابتعاد سيلفا عدم مشاركته في مباراة إسبانيا مع الأرجنتين الثلاثاء المقبل ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا 2018، على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد.

ولم يعلن عن سبب حصول سيلفا على إذن بالرحيل، لكن يرجح أن يكون للاطمئنان على حالة طفله ماتيو الذي ولد في وقت مبكر في فالنسيا، ما دفعه أيضاً للغياب عن عدة مباريات لفريقه مانشستر سيتي الإنكليزي.

