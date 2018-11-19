الكويت تستقبل سوريا وديا الثلاثاء

وكان من المفترض ان يكون اللقاء امام سوريا الثاني لـ"لأزرق" خلال فترة تجمعه الحالية، بيد أن المواجهة التي كانت مقررة أمام البحرين الخميس ألغيت بسبب عدم صلاحية الملعب جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد نهاية الاسبوع الماضي وانشغال أجهزة الدولة في مواكبة العاصفة.

وهو اللقاء الرابع للمنتخب الكويتي بقيادة المدرب الكرواتي روميو يوزاك، بعد التعادل مع العراق 2-2، والفوز على لبنان 1-صفر، والهزيمة الثقيلة امام استراليا برباعية نظيفة.

وشهدت فترة التجمع الحالية متغيرات عدة طالت التشكيلة التي اختارها يوزاك، بدأت باختيار قائمة ب28 لاعبا قبل ان يجري عليها تعديلات باستبعاد الحارس خالد الرشيدي والمدافع غازي الفهيدي ولاعب الوسط طلال الفاضل، وضم حارس النصر احمد هادي وظهير التضامن فيصل سعيد.

وشهدت الحصة التدريبية التي خاضها الفريق عوضا عن مواجهة البحرين تعرض لاعب وسط المرخية القطري فهد العنزي لاصابة تستلزم خضوعه لعملية جراحية ستغيبه عن الملاعب لفترة لن تقل عن ثلاثة أشهر.

من جهته، أدى المنتخب السوري الذي يستعد لخوض كأس آسيا ضمن المجموعة الثانية الى جانب أستراليا حاملة اللقب والأردن وفلسطين، حصتين تدريبيتين في الكويت التي وصلها السبت قادما من مسقط بعدما واجه المنتخب العماني في لقاء ودي انتهى بالتعادل 1-1.

وفي حين تأكد غياب مهاجم الهلال السعودي عمر خريبين بسبب الاصابة، يأمل مدرب "نسور قاسيون"، الالماني بيرند شتانغه في أن يكون هداف الاهلي السعودي عمر السومة جاهزاً للمشاركة لحل المشكلة الهجومية التي يعاني منها الفريق وتسببت في تراجع عدد اهدافه الى 7 في آخر 8 مباريات خاضها لم يحقق خلالها سوى فوز وحيد مقابل 5 تعادلات وهزيمتين.