الكاميرون تغلب الكونغو وتؤكد حسن استعدادها للكان

فازت الكاميرون على جمهورية الكونغو الديموقراطية 2-صفر في مباراة دولية ودية أقيمت الخميس في ياوندي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الغابون في 14 كانون الثاني/يناير وتستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.

وسجّل أمبرواز أويونغو بيتولو (54) وكريستيان موغانغ باسوغوغ (66) الهدفين.

وتلعب الكاميرون في النهائيات القارية في المجموعة الأولى إلى جانب الغابون الدولة المضيفة وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، في حين جاءت جمهورية الكونغو في الثالثة مع كوت ديفوار والمغرب وتوغو.