العراق وبوليفيا ودياً الثلاثاء

ويسعى منتخب "أسود الرافدين" بقيادة مدربه الجديد السلوفيني ستريشكو كاتانيش، إلى استقرار في الأداء قبيل انطلاق منافسات البطولة القارية التي تستضيفها الإمارات بين الخامس من كانون الثاني/يناير والأول من شباط/فبراير.

وخاض المنتخب حتى الآن بقيادة كاتانيتش الذي عين في منصبه في أيلول/سبتمبر، ثلاث مباريات ودية، فتعادل مع الكويت 2-2، وشارك في بطولة رباعية في السعودية بمشاركة المنتخب الأخضر ومنتخبي البرازيل والأرجنتين، فخسر أمام الأخير برباعية نظيفة، وتعادل مع المضيف 1-1.

وبعد مباراة بوليفيا، من المقرر أن يخوض "أسود الرافدين" مباراتين وديتين الشهر المقبل ضد الصين وفلسطين، على هامش معسكر في الدوحة.

ويقيم المنتخب العراقي منذ أيام معسكراً في الإمارات، في إطار تحضيراته للبطولة الآسيوية التي أحرز لقبها مرة واحدة عام 2007.

وأوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الرابعة مع فيتنام واليمن وإيران.

