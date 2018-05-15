السعودية تفوز على اليونان ودّياً

وسجل سالم الدوسري (19) ومحمد كنو (80) الهدفين.

وانحصر اللعب خلال الشوط الأول في منتصف الملعب، لكن المنتخب السعودي نجح في افتتاح التسجيل بعد هجمة منسقة وصلت على إثرها الكرة إلى الدوسري الذي استغل خروج خاطئ للحارس اليوناني ولعبها في أقصى الزاوية اليسرى.

ولاحت فرصة لليونان لتعديل النتيجة من ركلة حرة مباشرة لكن الكرة ارتطمت بالقائم وذهبت خارج الملعب (34)، وكاد "الأخضر" السعودي يضيف هدفاً ثانياً عندما انفرد سلمان الفرج بالمرمى قبل أن يسقطه ديميتريوس يانوليس ويخرج مطروداً بالحمراء (43).

واستغل السعوديون النقص العددي، وسيطروا على مجريات الشوط الثاني، وعزّزوا تقدمهم بهدف ثان بعدما تجاوز محمد كنو آخر مدافع ولعب الكرة قوية على يمين الحارس.