الجزائر تجتاز موريتانيا وتعادل السعودية مع سلوفينيا

وأعلن الاتحاد الجزائري نتيجة المباراة في العاصمة الجزائر، مشيراً إلى أنها أقيمت خلف أبواب موصدة.

ولم يعلن الاتحاد تفاصيل إضافية عن المباراة. إلا أنّ تقارير صحافية أفادت أن الأهداف سجلها مهاجما ليستر سيتي الإنكليزي إسلام سليماني ورياض محرز أفضل لاعب في أفريقيا عام 2016، بهدفين لكلّ منهما، إضافة إلى هدف لكل من مهاجم دينامو زغرب الكرواتي العربي هلال سوداني، ولاعب وسط بورتو البرتغالي ياسين براهيمي.

وخيّم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره السلوفيني.

ويستعد المنتخب السعودي لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، حيث يلعب في المجموعة الثانية بجوار منتخبات الإمارات وأستراليا واليابان والعراق وتايلاند.

وتعادل المنتخبان الكاميروني والزيمبابوي 1-1 الثلاثاء في ياوندي.

وكانت زيمبابوي البادئة بالتسجيل عبر تينداي ندورو في الدقيقة 14، وأدركت الكاميرون التعادل في الدقيقة 27 بواسطة بنجامان موكاندجو من ركلة جزاء.

وخسرت الصين أمام أيسلندا صفر-2 الثلاثاء في نانينغ.

وسجل كيارتان فينبوغاسون (64) وارون سيغودارسون (88) الهدفين.