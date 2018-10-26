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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

البرازيل تواجه الكاميرون في آخر مباراة لها خلال العام الحالي

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يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الكاميروني في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على ملعب "أم كاي" في ميلتون كينز في شمال لندن، في آخر مباراة ودية له خلال العام الحالي، بحسب ما أعلن الاتحاد البرازيلي للعبة.

Reuters

وستكون هذه المرة الأولى التي يواجه فيها المنتخب البرازيلي منتخباً من إفريقيا، منذ تولي المدرب تيتي مهامه على رأسه جهازه الفني في حزيران/يونيو 2016.

وقبلها بأربعة أيام، يخوض "السيليساو" مباراة ودية ضد الأوروغواي على ملعب الإمارات التابع لنادي أرسنال في العاصمة الإنكليزية.

وخاض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين خلال الشهر الحالي في مشاركته ضمن دورة رباعية في السعودية، ففاز على الدولة المضيفة 2-صفر، ثم على الأرجنتين 1-صفر.

وتستعد البرازيل لبطولة كأس الأمم الأميركية الجنوبية (كوبا أميركا) التي تستضيفها في حزيران/يونيو المقبل. 

وأشرف تيتي على المنتخب البرازيلي في 30 مباراة حتى الآن، ففاز في 24 وتعادل في 4 وخسر اثنتين.
 

المنتخب البرازيلي تيتي
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