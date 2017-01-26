البرازيل تهزم كولومبيا في ودية تكريم تشابيكوينسي

وسجل لاعب وسط الميدان دودو هدف الفوز للمنتخب البرازيلي في اللقاء، الذي أقيم على ملعب جواو هافيلانج الأولمبي بريو دي جانيرو، وشهد احتفاء الجماهير باللاعبين الثلاثة الناجين من الحادث.

وتلقى الحارس جاكسون فولمان، الذي تعرض لبتر جزء من ساقه اليمنى بعد الحادث، مع زميليه نيتو والان روشيل، بالإضافة إلى الصحفي رافايل هينزيل، أحد الناجين الستة من الكارثة الجوية، تحية الجماهير قبل صافرة انطلاق المباراة.

وأطلقت الجماهير، التي حضرت اللقاء، صيحات تشجيعية للنادي البرازيلي المنكوب.

يذكر أن اللاعبين الثلاثة حضروا يوم السبت الماضي مباراة ودية بين فريق تشابيكوينسي الجديد وبطل الدوري البرازيلي نادي بالميراس.

ومن المقرر أن تخصص كل عائدات مباراة اليوم لصالح أهالي ضحايا الحادث المأساوي.

واحتفت الجماهير البرازيلية أيضاً بالمنتخب الكولومبي ولاعبيه، حيث رفعوا لافتات مكتوب عليه بالإسبانية "كولومبيا شكرا جزيلا"، اعترافاً بالمجهودات، التي قدمتها فرق الإنقاذ الكولومبية عقب الحادث، الذي وقع في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وشهدت مباراة اليوم عودة اللاعب المخضرم روبينيو، الذي أكمل اليوم عامه الثالث والثلاثين، إلى أحضان المنتخب البرازيلي.

وغادر روبينيو، اللاعب السابق لناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي، والنجم الحالي لنادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، ملعب المباراة في شوطها الثاني، وحل بديلاً له لاعب وسط الميدان دييغو ريباس.

واستعان المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، بقائمة من اللاعبين المحليين في المباراة، ولم يقم باستدعاء قائد فريقه نيمار ولاعبين آخرين من نجوم "منتخب السامبا" المحترفين في الخارج، حيث أن المباراة لا تأتي ضمن جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمباريات الدولية.

وكان تيتي والأرجنتيني خوسيه بيكرمان، المدير الفني لكولومبيا، قد أكدا في وقت سابق أنهما يرغبان في استغلال المباراة لمنح فرصة لللاعبين، الذين لم يشاركوا مع المنتخبين في الفترة الماضية.