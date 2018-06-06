الاتحاد الأرجنتيني يعتبر إلغاء المباراة في القدس بادرة "سلام"

وقال رئيس الاتحاد كلاوديو تابيا للصحافيين في مدينة برشلونة الإسبانية حيث يقيم المنتخب معسكره التحضيري لمونديال روسيا 2018 "مسؤوليتي كرئيس للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم هي السهر على سلامة لاعبي، ولهذا اتخذت هذا القرار. آمل في أن يتم النظر إليه كمساهمة في السلام العالمي، كرة القدم هي لعبة وتتخطى الأديان".

أضاف "الأفعال والتهديدات دفعتنا إلى اتخاذ قرار تعليق المباراة"، ملمحا إلى احتمال خوض المباراة في وقت لاحق هذه السنة.

وكانت سفارة "الكيان الصهيوني" في العاصمة الأرجنتينية قد أعلنت القرار بشأن المباراة، متحدثة عن وجود "تهديدات واستفزازات" بحق نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.



وأثارت المباراة المقررة ضمن استعدادات الأرجنتين لخوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق في 14 حزيران/يونيو، اعتراضات فلسطينية استهدفت خصوصا مشاركة ميسي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين والعرب، فيما لم يحبذ لاعبو المنتخب وجهازه الفني خوضها لأنها ستتطلب منهم السفر قبل أسبوع من المونديال.

وفي برشلونة، قال متحدث باسم المنتخب لوكالة فرانس برس إن "الأرجنتين على بعد أيام من كأس العالم. نريد التركيز على ما هو مهم فعلا".

