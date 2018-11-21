إيكاردي وديبالا يقودان الأرجنتين للفوز على المكسيك

وجدّد المنتخب الأرجنتيني فوزه على المكسيك التي تغلب عليها ودياَ الجمعة بالنتيجة ذاتها في قرطبة.

وفي مباراته الدولية الثامنة، افتتح إيكاردي سجله التهديفي مع بلاده بوضعها في المقدمة منذ الدقيقة الثانية حين تلاعب بالمدافع في منطقة الجزاء قبل أن يسدد بيسراه في مرمى الحارس خيسوس كورونا.

وبمواجهة منتخب مكسيكي غاب عنه العديد من ركائزه الأساسية، فرضت الأرجنتين سيطرتها على المباراة حتى دون ديبالا وجيوفاني لو سيلسو اللذين جلسا على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء.

ودخل لو سيلسو في الدقيقة 59 بدلاً من ايريك لاميلا، وديبالا في الدقيقة 81 بدلاً من إيكاردي بالذات، ونجح نجم يوفنتوس في توجيه الضربة القاضية للضيوف بإضافة الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 87 بعد تمريرة من جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني.

وفي ظل النتائج الإيجابية التي حققها كمدرب موقت خلفاً لخورخي سامباولي بأربعة انتصارات (على العراق وغواتيمالا والمكسيك في مناسبتين) وتعادل (مع كولومبيا) وخسارة واحدة (مع البرازيل)، بإمكان ليونيل سكالوني أن يحلم بالبقاء في منصبه حتى كوبا أميركا المقررة الصيف المقبل في البرازيل.

ورأى سكالوني بعد اللقاء أنه "لا يجب أن نضعهم (اللاعبين) تحت الضغط، بل أن يجب أن نزيحه عنهم. إنهم لاعبون مهمون... أنا سعيد بإنهاء العام بانتصار".

وفي المباريات الست التي خاضها حتى الآن، اعتمد سكالوني على وجوه جديدة في تشكيلة المنتخب، كما منح الفرصة للاعبين كبار مثل ميسي وأغويرو ودي ماريا لالتقاط أنفاسهم واستعادة معنوياتهم بعد الخيبة التي عاشوها الصيف المنصرم في مونديال روسيا حين خرجوا من ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4).

وبغياب ميسي، المبتعد عن المنتخب حتى اشعار آخر، أظهر ديبالا أنه قادر على أن يلعب دوراً مؤثراً جداً مع بلاده، على غرار دوره في فريقه يوفنتوس. كما أظهر ظهير أياكس أمستردام الهولندي نيكولاس تاليفايكو أنه قادر على تولي مهمة القائد في دفاع لم يتلق سوى هدف واحد في ست مباريات بقيادة سكالوني.