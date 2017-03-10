ألمانيا تواجه إسبانيا والبرازيل ودياً

وذكر الاتحاد الألماني في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّ جهده الكبير ترجم في النهاية إلى عقد اتفاق مع اثنين من أقوى منتخبات العالم لعقد مباراتين وديتين ستقامان في ألمانيا.

وأشار الاتحاد إلى أنّ ألمانيا ستستعد لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا من خلال مواجهة إسبانيا في الثالث والعشرين من شهر مارس في دوسلدورف، قبل استضافة البرازيل أيضاً في السابع والعشرين منه في برلين.

وقال غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: "نحن سعداء جداً لأننا نجحنا في تأمين مباريات ضد بعض أفضل الفرق في العالم".

وتتصدر ألمانيا مجموعتها الثالثة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى المونديال، وكذلك الحال بالنسبة لإسبانيا التي تتصدر المجموعة السابعة، كما أن البرازيل تتصدر التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.