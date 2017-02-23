أستراليا تلتقي البرازيل ودياً في يونيو المقبل

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب الأسترالي لكأس القارات في روسيا والتي تقام في حزيران/يونيو المقبل.

كما ستكون المباراة تجربة مفيدة لأستراليا قبل مواجهة السعودية في أديلايد يوم الثامن من حزيران/يونيو المقبل في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتلعب أستراليا بطلة آسيا ضمن المجموعة الثانية لكأس القارات بجوار ألمانيا بطلة العالم والكاميرون بطلة إفريقيا وتشيلي بطلة أميركا الجنوبية.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثاني في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم وتأتي أستراليا في المركز الرابع والخمسين.