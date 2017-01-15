يد قطر تنتفض أمام المنتخب البحريني

وفرض المنتخب القطري سيطرة مطلقة على مجريات المباراة منذ بدايتها، حيث أنهى الشوط الأول بتفوق صريح 19-9، قبل أن ينهي اللقاء بفارق 10 نقاط (32-22).

ورفع المنتخب القطري وصيف نسخة 2015 رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام المنتخب المصري الرابع.

وفي المجموعة الرابعة أيضاً، حققت السويد الباحثة عن لقبها الخامس والأول منذ 1999، فوزها الثاني في البطولة، وذلك بنتيجة كاسحة على الأرجنتين 35-17 بفضل 8 أهداف لماتياس زاكريسون.

وهي الهزيمة الثانية للأرجنتين بعد أولى أمام الدنمارك، بطلة أولمبياد ريو 2016 ووصيفة البطولة العالمية ثلاث مرات (آخرها 2013).

وفي الجولة الثالثة، تلعب الاثنين مصر مع البحرين، والدنمارك مع السويد، على أن تلتقي قطر الثلاثاء مع الأرجنتين.

ويتصدّر منتخبي السويد والدنمارك المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما مع أفضلية الأهداف للمنتخب السويدي، فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الخامس بفارق الأهداف أمام الأرجنتيني الأخير.