وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 14-13.

بدوره، حجز المنتخب الفرنسي (حامل اللقب) مقعده في دور الثمانية، إثر فوزه على منتخب جزر فارو 28-25، حيث تقدم الفرنسيون في الشوط الأول بفارق هدفين 14-12.

كما تأهلت منتخبات ألمانيا وإسبانيا والمجر وروسيا أيضاً.

وتجاوزت ألمانيا منافستها السويد بنتيجة 31-28، فيما تغلبت إسبانيا على الأرجنتين 27-21، كما تأهلت المجر على حساب سلوفينيا بفوزها بفارق هدف وحيد 26-25.

وظهر المنتخب الروسي بوجه مغاير تماماً لما ظهر به في الدور الأول، حيث حقق فوزاً كبيراً على كرواتيا 34-25.

وفي دور الثمانية يلتقي غداً الخميس، المنتخب التونسي مع نظيره الألماني، والمجر مع إسبانيا، وتلتقي فرنسا نظيرتها مقدونيا التي أزاحت الجزائر بعد الفوز عليها (24-20)، فيما تواجه روسيا منافستها الدنمارك الفائزة على النرويج (34-27).