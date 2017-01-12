فرنسا 2017: المنتخب السلوفيني يلقّن نظيره الأنغولي درسا قاسيا

وحسم المنتخب السلوفيني المباراة بشكل كبير في شوطها الأول حيث أظهر تفوقه الواضح على منافسه الأنغولي وأنهى الشوط الأول لصالحه 22-13.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السلوفيني تفوقه ووسّع الفارق تدريجيا حتى حسم المباراة بهذه النتيجة الكبيرة.

يذكر أن المنتخبين ينتميان للمجموعة الثانية التي تضمّ أيضاً إسبانيا ومقدونيا وأيسلندا وتونس.