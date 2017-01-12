فرنسا 2017: المنتخب السلوفيني يلقّن نظيره الأنغولي درسا قاسيا
لقّن المنتخب السلوفيني لكرة اليد نظيره الأنغولي درساً قاسياً وتغلب عليه 42-25 اليوم الخميس في افتتاح مباريات الفريقين بالدور الأول لبطولة العالم للرجال والمقامة حاليا بفرنسا.
وحسم المنتخب السلوفيني المباراة بشكل كبير في شوطها الأول حيث أظهر تفوقه الواضح على منافسه الأنغولي وأنهى الشوط الأول لصالحه 22-13.
وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السلوفيني تفوقه ووسّع الفارق تدريجيا حتى حسم المباراة بهذه النتيجة الكبيرة.
يذكر أن المنتخبين ينتميان للمجموعة الثانية التي تضمّ أيضاً إسبانيا ومقدونيا وأيسلندا وتونس.