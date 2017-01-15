فرنسا تبسط سيطرتها على المجموعة الأولى

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متفوقاً 16-11، واستطاع الحفاظ على التقدم حتى اللحظات الأخيرة من المباراة التي حسمها لمصلحته ليقترب من ضمان صدارة المجموعة.

ولحساب المجموعة ذاتها، تفوق المنتخب البرازيلي على نظيره الياباني 27-24، محققاً فوزه الثاني على التوالي بعد الأول على بولندا (28-24).

وانفرد منتخب "الخبراء" بالصدارة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب النرويج الثاني، فيما ارتقى المنتخب البرازيلي إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحتل المنتخب الروسي المركز الرابع بنقطتين في انتظار مواجهته مع المنتخب البولندي الخامس برصيد خال غداً، ويتذيل المنتخب الياباني ترتيب المجموعة برصيد خال أيضاً.