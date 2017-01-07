فراعنة اليد يعودون لفرنسا بذكريات مونديال 2001

أحمد النفيلي

على الرغم من أن كرة القدم تعد اللعبة الشعبية الأولى في مصر، إلا أن كرة اليد لها مكانة خاصة لدى المصريين بسبب الإنجازات الكبرى التي حققتها المنتخبات المصرية في هذه اللعبة سابقاً، إضافة إلى الظهور المستمر والمتكرر لمصر في بطولات العالم والدورات الأولمبية ما حول هذه اللعبة إلى مصدر أمل وساعدة بل وفخر دائم لدى المصريين.

وتعد المشاركة القادمة للمنتخب المصري في بطولة العالم لكرة اليد للرجال التي ستنطلق في فرنسا بداية من الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير الحالي وستستمر حتى 29 من الشهر ذاته، هي الظهور الثاني عشر على التوالي لكرة اليد المصرية في مونديال اليد، ما جعلها بالتاريخ والأرقام اللعبة الجماعية الأنجح في مصر، وهذا هو سر الارتباط الجماهيري للمصريين بهذه اللعبة على الرغم من أن قاعدة المشاركة فيها ليست كبيرة على الإطلاق بالمقارنة بكرة القدم أو حتى كرة السلة.

ويمكن تقسيم تاريخ كرة اليد المصرية إلى مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى وهى نشأة اللعبة وانطلاقاتها الخجولة وغيابها عن البطولات العالمية أو تحقيق أي نتائج تذكر على صعيد القارة الأفريقية وهي المرحلة التي سيطر فيها تماماً منتخبا الجزائر وتونس على عرش كرة اليد الأفريقية وعلى تمثيل القارة السمراء في بطولات العالم والدورات الأولمبية.

انطلاقة خجولة للعبة

تاريخياً، انطلقت اللعبة في مصر عام 1957 وهو تاريخ تأسيس الاتحاد المصري لكرة اليد الذي يعد ثاني أقدم اتحاد إفريقي بعد تونس الذي تأسس اتحادها عام 1956 فيما تأسس الاتحاد الجزائري عام 1962، وعلى الرغم من عراقة اللعبة في مصر إلا أن المنتخب المصري ظل بعيداً عن منصات التتويج لسنوات طويلة إذ أن الظهور الأول للمنتخب المصري في نهائي كأس أمم أفريقيا كان عام 1979 عندما احتل المركز الثاني فيما فشل تماماً في البطولة التي استضافها على أرضه عام 1983 عندما احتل المركز الرابع، قبل أن يتحسن مستواه قليلاً ويحتل المركز الثاني ثلاث مرات أعوام 1985 – 1987 – 1989.

مرحلة التطور وحصد البطولات

وتعد بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر عام 1991 إيذاناً بانطلاق عهد جديد لكرة اليد المصرية، إذ قبض المصريون على لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخهم فتأهلوا لأول مرة أيضاً إلى دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في برشلونة عام 1992 وحصل الفريق وقتها على المركز الحادي عشر من أصل 12 فريق.

ومع ظهور أول على الصعيد العالمي وتتويج أول على الصعيد الأفريقي، أكد المصريون على تفوقهم ودخولهم في مرحلة السيطرة على قمة اللعبة أفريقياً وهي مرحلة تزامنت مع تولي حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي الحالي لكرة اليد رئاسة اللجنة الفنية في الاتحاد المصري، فتحسن مستوى الدوري المحلي وازدادت المنافسة وزادت شعبية اللعبة وشهدت إقبالاً كبيراً على ممارستها، وأدى ذلك كله إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى المنتخب المصري إذ فاز بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي وتأهل بالتالي إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه وهي البطولة التي استضافتها السويد عام 1993 وشهدت تحقيق المنتخب المصري لأول فوز في تاريخ مشاركاته في بطولات العالم، عندما فجر الفريق مفاجأة مدوية بالانتصار على تشيكوسلوفاكيا (21-20) ووقتها احتل الفريق المركز 12 من أصل ستة عشر منتخباً مشاركاً.

إنجازات عالمية مدوية

انطلاقاً من عام 1993 أصبحت كرة اليد المصرية رقماً صعباً في عالم اللعبة ففي هذا العام توّج منتخب مصر للشباب بكأس العالم تحت 20 عاماً التي أقيمت في القاهرة، ثم حصل هذا الجيل عقب ذلك بالإضافة لعناصر الخبرة المتميزة أمثال سامح عبد الوارث وأحمد العطار وحسام غريب على المركز السادس في مونديال 1995 للكبار في أيسلندا وحافظوا على نفس المركز في اليابان عام 1997 ثم حصل الفريق على المركز السابع في بطولة العالم التي استضافتها مصر عام 1999.

ووصل المنتخب المصري إلى قمة النضج في بطولة العالم في فرنسا عام 2001 بحصوله على المركز الرابع وكان وقتها أول منتخب من خارج أوروبا يقتحم المربع الذهبي في مونديال اليد.

هبوط في المستوى

لم يستطع المصريون الحفاظ على التقدم المستمر في مستواهم أو حتى الثبات عليه فتراجعوا إلى المركز الـ15 في بطولة عام 2003 في البرتغال ثم حصلوا على المركز 14 في مونديال تونس عام 2005 والـ17 في نسخة ألمانيا عام 2007 ثم الـ14 في بطولتي كرواتيا 2009 والسويد 2011 وتراجع المنتخب المصري إلى المركز الـ16 في مونديال 2013 في إسبانيا قبل أن يختتموا مشاركتهم في مونديال قطر بالحصول على المركز الـ14.

لقطات إحصائية

شارك المنتخب المصري في بطولة العالم لكرة اليد في 14 مناسبة من أصل 25 خاض خلالها 92 مباراة فاز في 39 وتعادل في 5 وخسر 48 مباراة.