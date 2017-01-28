سلوفينيا تتوج ببرونزية بطولة العالم لكرة اليد

وسجل منتخب سلوفينيا عودة قوية في الشوط الثاني بعدما أنهى الشوط الأول متأخراً 18-13، واحتل منتخب سلوفينيا المركز الثاني في المجموعة الثانية للبطولة ثم فاز على روسيا في دور الستة عشر وتغلب على قطر في دور الثمانية لكنه خسر أمام فرنسا في المربع الذهبي.

كما احتل منتخب كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة ثم فاز على مصر في دور الستة عشر وعلى إسبانيا في دور الثمانية قبل أن يخسر أمام النرويج في المربع الذهبي.

ويلتقي غداً الأحد المنتخب الفرنسي مع نظيره النرويجي في المباراة النهائية للبطولة.