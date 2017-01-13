بطولة العالم لكرة اليد: منطق القوة يفرض نفسه في لقاء السويد والبحرين

حقق المنتخب السويدي فوزاً كبيراً على نظيره البحريني 33-16 الجمعة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالنسخة الخامسة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً في فرنسا.

وكان منتخب السويد العريق في هذه اللعبة في طريق مفتوح منذ الشوط الأول الذي حسمه لمصلحته بنتيجة 17-5.

وحاول المنتخب البحريني الشاب تدارك الوضع في الفترة الثانية لكنه أخفق في تحقيق ذلك نظراً للمستوى الفني الشاسع بينه وبين المنتخب السويدي (بطل العالم أربع مرات) والذي زاد من سرعته وسجل 16 نقطة إضافية منهياً المواجهة بفارق 17 نقطة.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، انتصر المنتخب الدانماركي، صاحب ذهبية أولمبياد ريو 2016، على المنتخب الأرجنتيني 33-22.

وتأهل المنتخب الدانماركي للمونديال بعد أن فاز في مباراة الملحق على النمسا ذهاباً (35-27) وإياباً (23-20).

وبلغ المنتخب الأرجنتيني بطولة العالم بعد أن احتل المركز الثالث في بطولة بانا أميركا التي أقيمت على أرضه في عام 2016 عقب فوزه على أوروغواي 29-13.

وقدّم اللاعب ميكائيل هانسن، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أداءً مميزاً بتسجيله 6 أهداف.