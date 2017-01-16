بطولة العالم لكرة اليد - كرواتيا تحقق الفوز الثالث توالياً

لم يجد الكروات صعوبات كبيرة لتحقيق الفوز، إذ أنهوا الشوط الأول متفوقين بفارق 3 أهداف 18-15، وعززوا تفوقهم في الشوط الثاني لينهوا المباراة متفوقين بفارق 6 أهداف.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، بفارق نقطتين عن ألمانيا الثانية (والتي تواجه السعودية الثلاثاء)، فيما تجمد رصيد بيلاروسيا عند نقطتين في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف المجر الثالثة والتي حققت فوزها الأول في البطولة وجاء أمام تشيلي 34-29.