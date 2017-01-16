بطولة العالم لكرة اليد - كرواتيا تحقق الفوز الثالث توالياً
حقق المنتخب الكرواتي فوزه الثالث على التوالي وجاء على حساب بيلاروسيا 31-25، اليوم الاثنين، في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن بطولة العالم لكرة اليد فرنسا 2017.
لم يجد الكروات صعوبات كبيرة لتحقيق الفوز، إذ أنهوا الشوط الأول متفوقين بفارق 3 أهداف 18-15، وعززوا تفوقهم في الشوط الثاني لينهوا المباراة متفوقين بفارق 6 أهداف.
ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، بفارق نقطتين عن ألمانيا الثانية (والتي تواجه السعودية الثلاثاء)، فيما تجمد رصيد بيلاروسيا عند نقطتين في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف المجر الثالثة والتي حققت فوزها الأول في البطولة وجاء أمام تشيلي 34-29.