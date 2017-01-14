بطولة العالم لكرة اليد – فرنسا 2017: كرواتيا تحسم مواجهة القمّة أمام المجر

وكان التشويق على أشده بين العملاقين إذ انتهت الفترة الأولى بالتعادل 11-11 وفي الثانية استغل الكروات الأخطاء الكثيرة للاعبي المنتخب المجري وحققوا فوزاً ثانياً على التوالي بعد الانتصار على السعودية بصعوبة في المباراة الأولى 28-23.

وتعرض المنتخب المجري للهزيمة الثانية في مونديال فرنسا بعد أن تعثر أمام ألمانيا، بطل أوروبا 2016، 23-27.

ويلتقي غداً الأحد المنتخب الألماني مع تشيلي والسعودية مع بيلاروسيا في ذات المجموعة.