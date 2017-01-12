بطولة العالم لكرة اليد – فرنسا 2017: الـ"ماتادور" الإسباني يتجاوز أيسلندا

تجاوز المنتخب الإسباني عناد منتخب أيسلندا اليوم الخميس وفاز عليه 27-21 ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً في فرنسا.

وقدم الأيسلنديون أداءاً مميزاً أمام الإسبان فعادت لهم الأفضلية في الفترة الأولى 12-10.

وبلغ المنتخب الأيسلندي المونديال بفوزه ذهاباً على البرتغال 26-23 وانهزم إياباً 20-21.

وقدّم الـ"ماتادور" مستوى مميزاً في كأس أمم أوروبا التي أقيمت في بولندا في عام 2016 لكنهم فشلوا في احراز اللقب أمام ألمانيا 17-24.