بطولة العالم لكرة اليد – فرنسا 2017: تونس تدفع ثمن أخطائها أمام مقدونيا

واعتقد الجميع بأن المنتخب التونسي سيخرج فائزاً في هذه المباراة بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً 14-13.

ودفع المنتخب التونسي ثمن إضاعة لاعبيه للعديد من الأهداف السهلة بعد أن وصل الفارق لأربعة نقاط لفائدة زملاء عصام تاج.

وتعرض أصدقاء وائل جلوز، لاعب برشلونة، كثيراً للخروج بدقيقتين مما أثر على الأداء العام لنسور قرطاج.