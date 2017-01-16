بطولة العالم لكرة اليد - سلوفينيا تواصل عروضها القوية

أنهت سلوفينيا الشوط الأول متفوقة بفارق كبير 16-10، ولم تستفد مقدونيا من الأهداف التسعة لنجمها الأول كيريل لازاروف فعززت سلوفينيا تفوقها خلال الشوط الثاني لتنهي المباراة لمصلحتها بفارق 7 نقاط.

رفعت سلوفينيا رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتاً، في انتظار مواجهة إسبانيا مع أنغولا، فيما تجمد رصيد مقدونيا عند 4 نقاط في المركز الثالث.